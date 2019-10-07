Lasagna polemico: "Non si capiva di chi era l'angolo che ha portato al gol. A Firenze va sempre così..."
L'attaccante friulano Kevin Lasagna ha voluto commentare la partita persa ieri dalla sua Udinese, queste le sue parole un pochino polemiche: “Peccato per la rete subita, perché non si capiva di chi fo...
A cura di Redazione Labaroviola
07 ottobre 2019 11:53
L'attaccante friulano Kevin Lasagna ha voluto commentare la partita persa ieri dalla sua Udinese, queste le sue parole un pochino polemiche: “Peccato per la rete subita, perché non si capiva di chi fosse il corner, ma se Jajalo avesse avuto il dubbio l’avrebbe spazzata e non lasciata uscire. Purtroppo in questo stadio va sempre così, con partite decise da episodi come è stato anche lo scorso anno. Un punto ce lo meritavamo”.