Lasagna polemico: "Non si capiva di chi era l'angolo che ha portato al gol. A Firenze va sempre così..."

L'attaccante friulano Kevin Lasagna ha voluto commentare la partita persa ieri dalla sua Udinese, queste le sue parole un pochino polemiche: “Peccato per la rete subita, perché non si capiva di chi fo...

L'attaccante friulano Kevin Lasagna ha voluto commentare la partita persa ieri dalla sua Udinese, queste le sue parole un pochino polemiche: “Peccato per la rete subita, perché non si capiva di chi fosse il corner, ma se Jajalo avesse avuto il dubbio l’avrebbe spazzata e non lasciata uscire. Purtroppo in questo stadio va sempre così, con partite decise da episodi come è stato anche lo scorso anno. Un punto ce lo meritavamo”.