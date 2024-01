Biraghi: “Con squadre come l’Udinese è difficile recuperare per 2 volte. Hanno battuto 3-0 il Bologna”

Le parole del capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi, ai microfoni ufficiali del club Viola nel post partita:

“Siamo partiti un po’ sottotono ma poi siamo venuti fuori e siamo riusciti a recuperare la partita per due volte. Ti assicuro che con queste squadre fisiche non è semplice: bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. L’Udinese ha concetti ben chiari, sanno quello che fanno e lo fanno bene. Non dimentichiamoci che da 6 partite fanno punti importanti, ha battuto 3-0 il Bologna. Peccato per il palo di Jack nel finale.

Faraoni? Davide è una garanzia, conosce la Serie A ed ha dimostrato di saper giocare ad alti livelli. E’ esperto ed ha qualità. Siamo contenti.

Supercoppa? Ormai è da un paio di anni che siamo ne loop: giochi e rigiochi sempre. E’ una competizione che mette in palio un trofeo quindi va onorata.”