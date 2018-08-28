Fiorentina-Udinese sarà trasmessa da DAZN, e si potrà vedere gratuitamente. Ecco come

La Fiorentina è pronta a tornare in campo domenica sera alle ore 18 al Franchi contro l'Udinese. Tanti come sempre saranno i tifosi che si dovranno accontentare di vedere la partita da casa. Il match...

La Fiorentina è pronta a tornare in campo domenica sera alle ore 18 al Franchi contro l'Udinese. Tanti come sempre saranno i tifosi che si dovranno accontentare di vedere la partita da casa. Il match verrà trasmesso da DAZN e sarà visibile gratuitamente. Infatti, la nuova piattaforma offre un mese di prova gratuito. Tutto quello da fare per vedere la partita sarà registrarsi su DAZN, e sbloccare il periodo di prova mensile. Ricordiamo che DAZN è visibile su Tablet, Smartphone, Smart TV e console di nuova generazione come PS4 ed XBOXone. Si consiglia la visione della partita utilizzando internet molto potente, possibilmente la fibra, altrimenti essendo in streaming il segnale della partita potrebbe essere debole.

Lorenzo Bigiotti