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Marino: "De Paul ce lo teniamo stretto, parte solo alla cifra stabilità dalla società"

Queste le parole rilasciate a Radio Sportiva dal ds dell'Udinese Pierpaolo Marino: "De Paul ce lo teniamo stretto. Rodrigo parte solo per la cifra stabilita dalla nostra società. Tudor è felice di ten...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 agosto 2019 13:40
Marino: "De Paul ce lo teniamo stretto, parte solo alla cifra stabilità dalla società" - CESENA, ITALY - APRIL 29: Pierpaolo Marino General Manager of Atalanta before the Serie A match between AC Cesena and Atalanta BC at Dino Manuzzi Stadium on April 29, 2015 in Cesena, Italy. (Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)
CESENA, ITALY - APRIL 29: Pierpaolo Marino General Manager of Atalanta before the Serie A match between AC Cesena and Atalanta BC at Dino Manuzzi Stadium on April 29, 2015 in Cesena, Italy. (Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)
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Queste le parole rilasciate a Radio Sportiva dal ds dell'Udinese Pierpaolo Marino: "De Paul ce lo teniamo stretto. Rodrigo parte solo per la cifra stabilita dalla nostra società. Tudor è felice di tenerlo, la sua speranza è che resti. Problemi di bilancio non ne abbiamo e con la Fiorentina il discorso non è mai stato approfondito".

 

 

 

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