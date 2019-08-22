Marino: "De Paul ce lo teniamo stretto, parte solo alla cifra stabilità dalla società"

Queste le parole rilasciate a Radio Sportiva dal ds dell'Udinese Pierpaolo Marino: "De Paul ce lo teniamo stretto. Rodrigo parte solo per la cifra stabilita dalla nostra società. Tudor è felice di ten...

Queste le parole rilasciate a Radio Sportiva dal ds dell'Udinese Pierpaolo Marino: "De Paul ce lo teniamo stretto. Rodrigo parte solo per la cifra stabilita dalla nostra società. Tudor è felice di tenerlo, la sua speranza è che resti. Problemi di bilancio non ne abbiamo e con la Fiorentina il discorso non è mai stato approfondito".