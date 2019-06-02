Gazzetta, Marino possibile nuovo direttore sportivo viola. Commisso chiederà a Chiesa di restare

E’ chiaro che la Fiorentina americana avrà tanti volti nuovi. Se ne andrà il responsabile dell’area sportiva Pantaleo Corvino e, in bilico, è anche la posizione di Vincenzo Montella. Che comunque ha a...

A cura di Redazione Labaroviola 02 giugno 2019 14:12

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