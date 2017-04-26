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Marino: "Panchina viola? Mi risulta che arriverà Di Francesco"

Intervistato a Lady Radio sul futuro allenatore viola, l'ex ds di Napoli e Atalanta, Pierpaolo Marino, risponde così: “Anche a me risulta che arrivi Di Francesco. La Fiorentina con lui fa davvero un’o...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 aprile 2017 15:51
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Intervistato a Lady Radio sul futuro allenatore viola, l'ex ds di Napoli e Atalanta, Pierpaolo Marino, risponde così: “Anche a me risulta che arrivi Di Francesco. La Fiorentina con lui fa davvero un’ottima scelta per la panchina. Firenze è una piazza che ha aspettative, è ambiziosa. Per il futuro prossimo ci vuole un programma societario all’altezza delle aspettative della Fiorentina ed un allenatore che non faccia danni”.

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