Marino: "Panchina viola? Mi risulta che arriverà Di Francesco"

Intervistato a Lady Radio sul futuro allenatore viola, l'ex ds di Napoli e Atalanta, Pierpaolo Marino, risponde così: “Anche a me risulta che arrivi Di Francesco. La Fiorentina con lui fa davvero un’o...

Intervistato a Lady Radio sul futuro allenatore viola, l'ex ds di Napoli e Atalanta, Pierpaolo Marino, risponde così: “Anche a me risulta che arrivi Di Francesco. La Fiorentina con lui fa davvero un’ottima scelta per la panchina. Firenze è una piazza che ha aspettative, è ambiziosa. Per il futuro prossimo ci vuole un programma societario all’altezza delle aspettative della Fiorentina ed un allenatore che non faccia danni”.