Marino: "La Fiorentina può tenere Bernardeschi, ma l'offerta è troppo bassa"

Il dirigente sportivo Pierpaolo Marino, ex Napoli e Atalanta fra le più recenti, ha parlato ai microfoni di Lady Radio del momento della Fiorentina e di alcune tematiche legate comunque al calciomerca...

Il dirigente sportivo Pierpaolo Marino, ex Napoli e Atalanta fra le più recenti, ha parlato ai microfoni di Lady Radio del momento della Fiorentina e di alcune tematiche legate comunque al calciomercato. Ecco le dichiarazioni del dirigente campano: "Rinnovo di Bernardeschi? Quando era al Crotone, mi ero interessato a Berndeschi per l’Atalanta. Bozzo è un agente con cui le società possono ragionare bene, perchè è anche un intermediario per le società. Dalla qualità dell’agente, dico che se la Fiorentina vuole, credo lo possa trattenere. Bernardeschi non penso sia uno che impunta i piedi per andare via. I soldi offerti dalla però Fiorentina non possono bastare. Due anni di contratto rimanenti sono il minimo sindacale per commercializzarlo. Per quanto riguarda la sua valutazione, con due anni di contratto avanti, può valere sui 30 milioni più bonus, visto che ancora non ha espresso al massimo le proprie potenzialità. Sicuramente ad oggi non vale più di questa cifra. Gli acquisti di Hugo, Milenkovic e Vlahovic? Mi meraviglio che non siano stati tutti e tre con la finale in -ic. Non li conosco bene, quindi non voglio azzardare un giudizio, mi fido di Corvino. Per quanto riguarda il valore di Hugo, penso che sia un rischio, perchè all’estero, soprattutto in Brasile, la fase difensiva è molto blanda. La fase difensiva di quest'anno? Con Sousa si ha una squadra estetista, un po’ come Sarri, quindi ne va a risentire l’equilibrio.”