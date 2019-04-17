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Marino sicuro: "Chiesa è destinato a diventare un giocatore della Juventus. Su di lui..."

Queste le parole del direttore sportivo Marino ai microfoni di Sky Sport: “Chiesa? E’ destinato alla Juventus. Al momento ci sono anche altre big europee sul calciatore della Fiorentina, ma i biancone...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 aprile 2019 15:13
Marino sicuro: "Chiesa è destinato a diventare un giocatore della Juventus. Su di lui..." - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Queste le parole del direttore sportivo Marino ai microfoni di Sky Sport: “Chiesa? E’ destinato alla Juventus. Al momento ci sono anche altre big europee sul calciatore della Fiorentina, ma i bianconeri sono stra favoriti".

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