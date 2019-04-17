Marino sicuro: "Chiesa è destinato a diventare un giocatore della Juventus. Su di lui..."
Queste le parole del direttore sportivo Marino ai microfoni di Sky Sport: “Chiesa? E’ destinato alla Juventus. Al momento ci sono anche altre big europee sul calciatore della Fiorentina, ma i biancone...
A cura di Redazione Labaroviola
17 aprile 2019 15:13
Queste le parole del direttore sportivo Marino ai microfoni di Sky Sport: “Chiesa? E’ destinato alla Juventus. Al momento ci sono anche altre big europee sul calciatore della Fiorentina, ma i bianconeri sono stra favoriti".