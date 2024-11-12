Marino: "Pradè e Palladino hanno fatto un lavoro di strategia, inventiva e coraggio. Colpani mi ricorda Cristiano Doni"

Su Colpani dico che a Firenze ancora non avete visto il vero valore di questo ragazzo

Pierpaolo Marino noto dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni della trasmissione radiofonica Pentasport parlando della situazione attuale del nostro campionato e dello stato di forma della Fiorentina, elogiando anche le figure del direttore sportivo e del mister:

Grande equilibrio nella Serie A. Bellissimo vedere sei squadre in due punti. Cosa ne pensa?: "Più squadre ci sono in alto, più interesse c'è verso la competizione. Quello di adesso è un bellissimo campionato, molto equilibrato e ci sono tanti club organizzati per fare bene".

Tanti calciatori che si vogliono rilanciare in questa Fiorentina e fino ad ora lo hanno fatto benissimo. Cosa ne pensa di questo aspetto?: "Pradè e Palladino hanno fatto un lavoro di strategia, inventiva e coraggio, andando a prendere un giocatore come Moise Kean. Ditemi chi ci avrebbe investito quest'estate, soprattutto comprando il cartellino come ha fatto la Fiorentina?. La maggior parte dei direttori sportivi avrebbe chiesto il prestito con diritto di riscatto, invece Pradè ha avuto coraggio, sotto direttiva di Palladino, di andare ad investire sull'ex attaccante di Juve e Psg. Ora, la maggior parte degli scettici sale sul carro (ride)".

Direttore, e pensare che tutto questo è stato fatto senza avere a pieno regime Gudmundsson: "Ha fatto bene a ricordarlo, perchè con il suo recupero, la viola può fare ancora di più il salto di qualità. Se proprio devo andare a vedere il pelo nell'uovo in questo inizio di stagione è non aver preso un vero e proprio vice Kean, facendoli tirare il fiato nella parte invernale e primaverile del campionato".

Sulla batteria degli esterni cosa ne pensa Direttore?, da Ikone per arrivare a Colpani: "Io Colpani lo conosco dai tempi del settore giovanile dell'Atalanta e su di lui nutro una stima e un'ammirazione infinita. I complimenti li faccio raramente, ma lui se li merita tutti. Con Gudmundsson possono portare la Fiorentina in alto. Per caratteristiche, movimenti tecnica e tiro mi ricorda Cristiano Doni. Ancora non avete visto il vero valore di questo ragazzo."

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