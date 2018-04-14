Marino: "Chiesa rimane in viola? Con i Della Valle non si sa mai, specie se arrivano 50 milioni"
Il direttore sportivo dell'Atalanta, ex Napoli, Pierpaolo Marino ha parlato ai microfoni di Rai Sport Calciomercato toccando l'argomento Federico Chiesa. Queste le sue dichiarazioni:"Chiesa rimane in...
A cura di Redazione Labaroviola
14 aprile 2018 11:23
Il direttore sportivo dell'Atalanta, ex Napoli, Pierpaolo Marino ha parlato ai microfoni di Rai Sport Calciomercato toccando l'argomento Federico Chiesa. Queste le sue dichiarazioni:
"Chiesa rimane in viola? Secondo me si, ma solo per un'altra stagione. Con i Della Valle non si sa mai bisogna stare attenti specie se arriva un'offerta di 50 milioni..."
Indubbiamente non parole felici per la proprietà marchigiana