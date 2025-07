Marino: “Kean ha la possibilità di diventare una bandiera alla Batistuta se resta a Firenze”

A Radio Bruno è intervenuto il dirigente sportivo di Napoli ed Udinese Pierpaolo Marino che si è espresso su vari temi partendo da Kean: “Se Kean restasse, potrebbe diventare una bandiera come Batistuta o Antognoni, dovrebbe decidere di restare come segno di gratitudine verso la città e la società. Kean dovrebbe restare un altro anno per crescere ancora senza pensare ai soldi che prenderà lo stesso se continua a segnare così tanto e la società non deve pensare a fare una plusvalenza perché non ce n’è bisogno.”

Sul sostituto: “Se lo perdi lo devi sostituire bene e devi farti venire in mente delle idee ma mi auguro che rimanga lui perché alla Fiorentina ha trovato un posto perfetto. Quando fu preso era una scommessa e la Fiorentina è stata brava con lui e ora non deve privarsi di 25 gol perché poi in qualche modo li devi andare a riprendere, la Fiorentina è una squadra di livello internazionale e non può farsi trovare impreparata da niente, se cede Kean deve prendere qualcuno da 30 milioni.”

Su Pioli: “Il suo ritorno è una grande mossa perché lui è bravissimo a livello umano e ha un grande legame con Firenze anche dopo il dramma di Astori. Lo paragono a quando tornò Ranieri a Roma portando calma e serenità.”