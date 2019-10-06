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Marino: "Gara contro i viola proibitiva per noi. Classifica bugiarda per Montella, prendete la Juve..."

Il dt dell'Udinese Pierpaolo Marino ha parlato a DAZN prima del confronto di oggi tra Fiorentina e friulani. "La Fiorentina è la squadra più in forma del campionato - ha detto - e quindi per noi si tr...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 ottobre 2019 13:05
Marino: "Gara contro i viola proibitiva per noi. Classifica bugiarda per Montella, prendete la Juve..." - CESENA, ITALY - APRIL 29: Pierpaolo Marino General Manager of Atalanta before the Serie A match between AC Cesena and Atalanta BC at Dino Manuzzi Stadium on April 29, 2015 in Cesena, Italy. (Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)
CESENA, ITALY - APRIL 29: Pierpaolo Marino General Manager of Atalanta before the Serie A match between AC Cesena and Atalanta BC at Dino Manuzzi Stadium on April 29, 2015 in Cesena, Italy. (Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)
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Il dt dell'Udinese Pierpaolo Marino ha parlato a DAZN prima del confronto di oggi tra Fiorentina e friulani. "La Fiorentina è la squadra più in forma del campionato - ha detto - e quindi per noi si tratta di una gara proibitiva. La classifica della squadra di Montella è bugiarda: avrebbe meritato molto di più. Un esempio? Andate a rivedervi la partita che la viola ha fatto contro la Juve".

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