Marino: "Gara contro i viola proibitiva per noi. Classifica bugiarda per Montella, prendete la Juve..."
Il dt dell'Udinese Pierpaolo Marino ha parlato a DAZN prima del confronto di oggi tra Fiorentina e friulani. "La Fiorentina è la squadra più in forma del campionato - ha detto - e quindi per noi si tr...
A cura di Redazione Labaroviola
06 ottobre 2019 13:05
Il dt dell'Udinese Pierpaolo Marino ha parlato a DAZN prima del confronto di oggi tra Fiorentina e friulani. "La Fiorentina è la squadra più in forma del campionato - ha detto - e quindi per noi si tratta di una gara proibitiva. La classifica della squadra di Montella è bugiarda: avrebbe meritato molto di più. Un esempio? Andate a rivedervi la partita che la viola ha fatto contro la Juve".