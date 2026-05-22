Marino: "La Fiorentina deve cambiare tutto, se rimane qualcuno sarà un altro anno fallimentare"

L'ex direttore di Napoli ed Udinese ha parlato di Fiorentina in radio

A Radio Bruno è intervenuto l'ex direttore di Napoli e Udinese Pierpaolo Marino per parlare di Fiorentina: "Per me non ha particolari meriti Vanoli come non aveva grandi colpe Pioli perché il discorso è che l'organico non ha reso per niente e questo va capito. Non eri da ultimo posto e ci sei stato per mesi proprio perché non è stato creato un gruppo capace, ma solo un insieme di giocatori che non si sono trovati."

Prosegue: "In certe partite i giocatori facevano il compitino e pensavano di essere forti e di vincere quella dopo. Ora non si può sbagliare il tecnico perché la Fiorentina non può permettersi un'altra annata così. Questa scelta darà un segnale su come sarà il futuro perché poi tutto dipende da chi ci sarà."

Sui giocatori: "Non ho mai vissuto un periodo così lungo da ultimo posto nella mia carriera, ma dato che so che il virus della sconfitta può tornare, io cambierei tutto e ripartirei da zero."