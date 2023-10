Marino: “Fiorentina terza? Non sono sorpreso, può crescere ancora. Grande lavoro in estate”

Parla così a Radio Bruno l’ex ds di Napoli e Atalanta Pierpaolo Marino: “Non sono per niente sorpreso di vedere la classifica che ha oggi la Fiorentina. Ho sempre considerato il lavoro fatto in estate dai dirigenti viola ottimo, penso che la Fiorentina abbia ancora grandi margini di miglioramento, quindi vederla in terza posizione non mi sorprende affatto”.

ATTACCO-CENTROCAMPO. “Mi piace molto Nzola, lo volevo prendere anche quando ero a Udine. Sono curioso di vedere cosa riuscirà a fare con la maglia della Fiorentina, perché credo abbia la doppia cifra di gol nelle sue corde. Arthur come operazione di mercato non è stata una scommessa, ma la ritengo una certezza. Si è visto anche l’altra sera in Conference, quando è entrato è cambiata la partita per la Fiorentina. Maxime Lopez ha qualità, alla Pizarro come caratteristiche, è un metronomo, ma gli va dato tempo di ambientarsi. La convocazione di Bonaventura in Nazionale è bellissima. Lo conosco da anni, sono suo amico, vanno dati meriti alla Fiorentina di averlo preso e averci puntato e al calciatore di continuare a giocare con questa grande qualità che mette in campo sempre”.