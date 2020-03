Queste le parole rilasciate a Il Mattino da Pierpaolo Marino direttore tecnico dell’Udinese: “La Cina è stata colpita dal Coronavirus due mesi prima di noi e non è ancora uscita, come si pensa di poter ricominciare a maggio il campionato? Io a questo manco ci penso più, sono preoccupato per il prossimo. Bisogna cercare misure per tutelare la prossima stagione”.