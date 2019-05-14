Della Valle blinda Corvino, resta al timone della Fiorentina. Occhio però alla pista Marino

Secondo il Corriere dello Sport-Stadio la linea dirigenziale è già stata tracciata almeno in parte per la Fiorentina. E questa linea prevede la permanenza di Pantaleo Corvino.Via invece l’attuale dire...

Secondo il Corriere dello Sport-Stadio la linea dirigenziale è già stata tracciata almeno in parte per la Fiorentina. E questa linea prevede la permanenza di Pantaleo Corvino.

Via invece l’attuale direttore sportivo, Carlos Freitas. Per la sua sostituzione si fanno i nomi di Pietro Accardi dell’Empoli, Roberto Ripa, uomo della Fiorentina in passato, che sarebbe di ritorno da Udine e soprattutto di Pierpaolo Marino. L’uomo che in passato ha riportato l’Udinese in Europa e ha tenuto in regola i conti, ma anche colui che ha fatto le fortune del primo Napoli di ADL