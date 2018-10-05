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Marino: "Raro che Corvino sbagli quelli in "ic", Pioli gran lavoro. A gennaio.."

L'ex direttore di Napoli e Atalanta ha parlato a Radio Sportivo del lavoro di Corvino e Pioli. Queste le sue parole: "La Fiorentina..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 ottobre 2018 18:23
Marino: "Raro che Corvino sbagli quelli in "ic", Pioli gran lavoro. A gennaio.." - CESENA, ITALY - APRIL 29: Pierpaolo Marino General Manager of Atalanta before the Serie A match between AC Cesena and Atalanta BC at Dino Manuzzi Stadium on April 29, 2015 in Cesena, Italy. (Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)
CESENA, ITALY - APRIL 29: Pierpaolo Marino General Manager of Atalanta before the Serie A match between AC Cesena and Atalanta BC at Dino Manuzzi Stadium on April 29, 2015 in Cesena, Italy. (Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)
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L'ex direttore di Napoli e Atalanta ha parlato a Radio Sportivo del lavoro di Corvino e Pioli. Queste le sue parole: "La Fiorentina è un giusto mix di giovani talenti e giocatori esperti. Corvino ha fatto un gran bel lavoro, ma anche Pioli ci ha messo del suo. Per rafforzare la rosa, a gennaio investirei sul centrocampo, anche se per me sarebbe una cosa in più. Vlahovic? E' entrato bene a Milano contro l'Inter. E' raro che Corvino sbagli si sbagli sui giocatori in "ic".

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