Marino: “La Fiorentina può essere la sorpresa del campionato. Pioli può arrivare in Europa”

L’ex direttore sportivo di Napoli ed Atalanta, Pierpaolo Marino ha parlato a Radio Sportiva della Fiorentina:“Con il mercato fatto la Fiorentina può essere letteralmente la guastafeste del campionato....

L’ex direttore sportivo di Napoli ed Atalanta, Pierpaolo Marino ha parlato a Radio Sportiva della Fiorentina:

“Con il mercato fatto la Fiorentina può essere letteralmente la guastafeste del campionato. Pioli riesce sempre a creare un buon lavoro di gruppo e quest’anno mi pare abbiano ottime individualità. Nella corsa europea ci sono sicuramente anche loro”.