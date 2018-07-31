Marino conferma: "Pjaca ha già l'accordo con la Fiorentina, alla fine arriverà. Su Gerson invece..."

Pierpaolo Marino è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "Chi la spunta su Pjaca? E’ difficile da dire. Parliamo di una negoziazione, quindi ci si può trovare a metà strada, magari aumentando l’onero...

Pierpaolo Marino è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "Chi la spunta su Pjaca? E’ difficile da dire. Parliamo di una negoziazione, quindi ci si può trovare a metà strada, magari aumentando l’onerosità del prestito. Penso che alla fine Pjaca si trasferirà a Firenze, le formule per mettere d’accordo tutti si troveranno. Il fatto che il giocatore abbia un accordo con la Fiorentina può diminuire i tempi, anche se poi si sa che nel mercato può succedere sempre di tutto. Basta guardare la vicenda Malcom…"

Prosegue sul mercato viola: "La situazione attuale è in linea con le possibilità del club. Corvino è un manager esperto e sa che avendo un'intelaiatura di squadra già buona può cogliere delle occasioni favorevoli nell’ultima fase di mercato".

E sull'operazione Gerson: "Da un punto di vista patrimoniale non è lungimirante, ma tecnicamente ha un senso perché si tratta comunque di un buon giocatore. Con un’operazione del genere si vive più alla giornata e con meno progettualità".

Conclude sugli obiettivi: "Questa Fiorentina, ad oggi, la vedo in lotta ai margini della zona Europa League come nel finale della passata stagione".