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Dt Udinese: "La Fiorentina non ha mai fatto offerte che ci hanno impensierito per De Paul"

"De Paul? Non c'è mai stato niente di consistente". A riferirlo è Pierpaolo Marino, direttore dell'area tecnica dell'Udinese. "Sono più le voci dei giornali che non le trattative. La Fiorentina è stat...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 settembre 2019 21:19
Dt Udinese: "La Fiorentina non ha mai fatto offerte che ci hanno impensierito per De Paul" - CESENA, ITALY - APRIL 29: Pierpaolo Marino General Manager of Atalanta before the Serie A match between AC Cesena and Atalanta BC at Dino Manuzzi Stadium on April 29, 2015 in Cesena, Italy. (Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)
CESENA, ITALY - APRIL 29: Pierpaolo Marino General Manager of Atalanta before the Serie A match between AC Cesena and Atalanta BC at Dino Manuzzi Stadium on April 29, 2015 in Cesena, Italy. (Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)
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"De Paul? Non c'è mai stato niente di consistente". A riferirlo è Pierpaolo Marino, direttore dell'area tecnica dell'Udinese. "Sono più le voci dei giornali che non le trattative. La Fiorentina è stata quella più interessata, ma non ha mai fatto offerte tali da impensierire la società. Anche tutto quello che si è scritto fa parte di una letteratura che non aveva riscontri nella realtà"."Qual era il prezzo giusto? Non ci hanno mai messo in condizioni di farlo. Ripeto che l'unica che ha parlato molto con l'entourage del giocatore - e alle volte pure qui - è stata la Fiorentina, senza mai fare proposte valide da essere considerate".

 

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