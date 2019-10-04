Marino: "Viola intelligenti a dare fiducia a Montella. Ribery utile con i ragazzi giovani.."

“La Fiorentina ha sempre fatto partite importanti e ricche di spunti interessanti, anche quando non arrivavano i risultati

Ai microfoni di Radio Bruno ha parlato l'ex allenatore dell'Udinese Pasquale Marino. Queste le sue parole:

“La Fiorentina ha sempre fatto partite importanti e ricche di spunti interessanti, anche quando non arrivavano i risultati. La dirigenza è stata molto intelligente a far lavorare Montella anche nei momenti di difficoltà. Vincenzo è stato bravo a creare quell'attacco, io misi Di Natale centravanti e fu una scelta vincente. Ribery è un esempio sia in campo che fuori, visto che aiuto molto i giovani e li riempie di consigli.”