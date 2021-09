Dg Atalanta furioso: “Rigore per la Fiorentina inventato, gol annullato a noi inspiegabile”

Gli episodi di Atalanta-Fiorentina faranno discutere e soprattutto lato Bergamo la direzione dell’arbitro Marini ha lasciato qualche dubbio. Ai microfoni di Sky, il dg del club nerazzurro, Umberto Marino, ha così commentato duramente l’operato della squadra arbitrale, queste le sue parole registrate da TMW:

“Qualcuno dovrebbe chiarirci questi episodi. Facciamo incontri e ci confrontiamo e poi ci sono episodi che non hanno logica. Qualcuno dovrebbe dire qualcosa, è ingiustificabile non avere interpretazione di questi episodi. Sul gol annullato ci hanno detto che Zapata poteva interferire: mi chiedo come. Perchè ci danno questo fallo di mano per Maehle se con il Bologna non lo hanno dato? C’è caos, libera interpretazione, non c’è una spiegazione logica. La palla è in uscita, qualcuno dovrebbe dire come stanno le cose. Annullare il gol di Djimsiti è illogico. Nessuno dice nulla anche se si parla tanto di comunicazione, mi aspetto qualcosa”.

