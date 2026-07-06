Bjerkebo rivela: "Fiorentina? Un interesse che mi lusinga, non ho ancora deciso il mio futuro"

Il giocatore scandinavo non ha nascosto gli interessi su di lui

Tra i giovani talenti monitorati dalla Fiorentina per rinforzare i canali esterni d'attacco figura anche il nome di Isak Bjerkebo. Ai microfoni di Fotbollskanalen, il calciatore svedese attualmente in forza al Sirius ha fatto il punto sul proprio futuro e sulle voci di mercato: "Non ho ancora la certezza assoluta di un mio trasferimento. Prenderò una decisione solo quando sul tavolo ci sarà una proposta davvero irrinunciabile, ma per adesso non è ancora il momento".

In merito all'interesse di società come Lazio, Fiorentina e Parma, l'attaccante ha aggiunto: "Si tratta di grandi piazze, ma della questione se ne occupano i miei procuratori. Quando ci sarà qualcosa di concreto da valutare lo farò, mentre in questo momento preferisco concentrarmi esclusivamente sul campo. Fare una scelta non è affatto semplice: se lo fosse, avrei già deciso. Quando arriverà il momento opportuno ci rifletterò attentamente".