27 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 16:21

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Bucchioni: “Ma Kean è in campo o fa finta? La Fiorentina lo paga cinque milioni l’anno”

News

Bucchioni: “Ma Kean è in campo o fa finta? La Fiorentina lo paga cinque milioni l’anno”

Redazione

27 Dicembre · 15:50

Aggiornamento: 27 Dicembre 2025 · 15:50

TAG:

BucchioniFiorentinaKeanParma

Condividi:

di

Per Bucchioni, mentre il campo continua a dare risposte deludenti anche dall'uomo simbolo, il silenzio della società pesa più delle sconfitte

Al termine di Parma-Fiorentina il giornalista ed opinionista Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana. Queste le sue dure parole:

C’è da cambiare tutto e non si cambia nulla. Questo è il peggior direttore generale della storia della Fiorentina. Dovrebbe metterci la faccia, presentarsi davanti ai microfoni e spiegare perché la Fiorentina sta andando in Serie B. Per dignità dovrebbe farlo. Sono spariti tutti. I giocatori non ci interessano, vogliamo sentire la parola della società. Sono settimane di nulla, di non calcio. Kean è in campo o fa finta? La Fiorentina lo paga cinque milioni l’anno. Questa è la peggiore Fiorentina della sua storia. Cosa aspetta Alessandro Ferrari a dimettersi? Non sa nulla di calcio. Mi meraviglio che Paratici possa anche solo pensare di venire in questa società: prende ordini da Ferrari? Sarebbe un’impresa disperata, l’ultimo tentativo se dovesse arrivare. Ma se tieni queste persone non ti salvi mai. Rivedere sempre le stesse facce non porta a nulla. I giocatori vanno per conto loro, la società non parla perché non sa cosa dire. Il Parma visto oggi è una delle peggiori squadre del campionato. Non si possono cambiare tutti chiaramente, servono però un direttore generale e un direttore tecnico di spessore, con poteri forti. Ma non lo faranno. Rocco lo ha detto anche dieci giorni fa. La Serie B non se la meritano solo Firenze e i suoi tifosi”.

 

 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio