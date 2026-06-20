Nazione: “Contatti tra Fiorentina e Parma. Ai viola piacciono Bernabé e Pellegrino, ai ducali Fazzini e Piccoli”

Pellegrino nome da tenere caldo in caso di cessione di Kean

Da tenere d'occhio anche l'asse tra Firenze e Parma. Il grande rapporto tra Paratici e Cherubini potrebbe portare a una serie di operazioni interessanti. Ai viola interessano Bernabé e Pellegrino (da tenere in caldo nel caso in cui si accendesse il mercato intorno a Kean), mentre al Parma piacciono Fazzini e Piccoli. Contatti in tal senso ce ne sono già stati e ce ne saranno altri nel corso delle prossime settimane. Lo scrive La Nazione.