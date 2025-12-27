27 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 16:21

Corvi: "La parata su Comuzzo è solo istinto. Con Buffon ho un rapporto speciale mi ha aiutato a crescere"

Corvi: “La parata su Comuzzo è solo istinto. Con Buffon ho un rapporto speciale mi ha aiutato a crescere”

27 Dicembre

CorviFiorentinaParma

Parla il portiere del Parma dopo la vittoria: decisiva la parata su Comuzzo e un pensiero a Buffon, “un punto di riferimento".

Il portiere del Parma, Edoardo Corvi, è stato intervistato sulla partita tra Parma e Fiorentina, commentando la vittoria e la parata su Comuzzo, queste sono le sue parole: “La parata più difficile di oggi? Quella su Comuzzo, non ho avuto tempo, è stato solo istinto, la mia testa e il mio cuore mi hanno detto di tuffarmi, a mano rigida, e così è stato: è andata bene”.

Sul parallelismo tra lui e Buffon: “Con Buffon ho un rapporto speciale, mi ha aiutato a crescere quando era qua, lo sento spesso e gli voglio tanto bene. Mi dice sempre di stare tranquillo e vivermi il calcio senza pressione”.

