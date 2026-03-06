6 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:16

Nazione: “Se Kean oggi non si allenerà coi compagni il forfait per il Parma sarebbe certo”

Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Redazione

6 Marzo · 09:13

FiorentinaKeanParma

In caso di forfait, l'obiettivo diventerebbe la Cremonese

Ma se da un lato, dopo la notte fonda in Friuli, l’umore al Viola Park è tornato disteso, ancora non arrivano belle novità sul fronte legato a Kean: anche ieri infatti l’attaccante ha svolto lavoro differenziato per via dei problemi accusati alla tibia nel match di lunedì ma la sensazione è che il numero 20 farà di tutto per rendersi disponibile in vista della partita contro il Parma.

Di sedute a disposizione per far sì che il bomber possa essere in campo ne mancano appena due e la più importante sarà quella odierna: se la punta riprenderà ad allenarsi coi compagni, le chance di vedere Kean dal 1′ domenica aumenteranno in modo sensibile. In caso contrario, il forfait sarebbe certo (e a quel punto l’obiettivo diventerebbe quello di rimettere a pieno regime il classe 2000 per la sfida di Cremona, visto che con il Rakow era già previsto che riposasse). Lo riporta La Nazione.

