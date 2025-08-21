Corriere dello Sport: “Futuro Beltran? Spunta l’ipotesi Parma anche se i ducali hanno smentito l’interesse”

Sembrava che la Fiorentina aspettasse la cessione di Lucas Beltran prima di effettuare un nuovo innesto. Invece Roberto Piccoli è in dirittura d’arrivo, mentre l’argentino è ormai sempre più escluso dal progetto di Stefano Pioli.
Non convocato per la sfida contro il Polyssia e fuori anche dai numeri di maglia (con la 9 ceduta a Dzeko), il Vikingo continua a riflettere sull’offerta fatta dal Cska Mosca per un contratto quinquennale da 3 milioni netti a stagione. I russi hanno offerto 11 milioni di euro alla Fiorentina per aggiudicarsi l’ex River Plate.
La decisione adesso spetta al giocatore. È iniziata a circolare la voce di un interessamento da parte del Parma che cerca un sostituto dopo il grave infortunio al crociato di Frigan, ma il club gialloblù ha smentito. Lo scrive il Corriere dello Sport.