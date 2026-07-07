TuttoSport scrive: "La Juventus piomba su Pellegrino, è in vantaggio rispetto alla Fiorentina"

Il bomber argentino potrebbe andare dai bianconeri invece che in viola

I movimenti di mercato sull'asse Parma-Torino e Firenze si intrecciano su più fronti, tra obiettivi per la prima squadra e giovani promesse da far crescere. Di fronte alle elevate pretese economiche dell'Atletico Madrid per Sorloth, valutato non meno di 40 milioni di euro, la Juventus ha deciso di virare su profili alternativi per il proprio attacco, mettendo nel mirino Pellegrino del Parma. I primi contatti con l'entourage della punta mancina risalgono a metà giugno, ma i bianconeri sono passati all'azione solo di recente, approfondendo il discorso con i ducali durante l'incontro per il trasferimento di Daffara. La valutazione del Parma si aggira sui 30 milioni di euro, complice la percentuale del 7,5% sulla rivendita spettante al Velez. La Juventus punta a non superare i 25 milioni e spinge per un prestito con diritto di riscatto per non appesantire il bilancio futuro (considerando anche il riscatto di Kolo Muani), mentre il Parma preferirebbe l'obbligo condizionato. Su Pellegrino resta vigile anche la Fiorentina, che prima di affondare il colpo dovrà tuttavia liberare un posto nel reparto avanzato cedendo uno tra Kean e Piccoli.