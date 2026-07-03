TuttoSport riporta: "La Fiorentina sfiderà la Juventus per Pellegrino, il giocatore ha molte richieste"

Il centravanti argentino piace ai viola e ai bianconeri per il ruolo di punta

La Fiorentina si muove sul mercato e mantiene i riflettori accesi su Mateo Pellegrino, centravanti argentino in forza al Parma. Il prolifico attaccante dei ducali, tuttavia, è finito anche nel mirino di una big della Serie A. I movimenti in entrata sono strettamente legati alle uscite: il club gigliato ha infatti intenzione di cedere, con la formula del prestito, l'ex centravanti del Cagliari Roberto Piccoli. I contatti tra la dirigenza viola e i biancocelesti sono ormai nel vivo e, proprio per questo motivo, pare essersi riaperta la pista per portare a Firenze Pellegrino come nuova prima punta.

Stando a quanto riportato da Tuttosport, nelle ultime ore la Fiorentina ha intensificato i sondaggi. Sulla punta argentina va registrato però anche il forte interesse della Juventus, che valuta il giocatore come una delle prime alternative qualora dovesse sfumare l'operazione Kolo Muani.