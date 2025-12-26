26 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 22:31

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
News

Probabile formazione Sky Sport: “Fortini titolare come terzino al posto di Ranieri, Ndour confermato da mezzala”

Mirko Carmignani

TAG:

#FiorentinaFortiniNdourParma

di

La Fiorentina dovrebbe confermare la stessa squadra che ha battuto l'Udinese per 5-1 domenica scorsa senza Ranieri

La Fiorentina, di scena a Parma per l’ultima dell’anno, avrà una formazione simile a quella contro l’Udinese con solo la variazione di Ranieri squalificato sostituito da Fortini. Per il resto, ci sarà De Gea in porta con Comuzzo e Pongracic centrali visto che Pablo Marì è infortunato, mentre Dodo e Fortini laterali. In regia Fagioli con ai suoi lati Ndour e Mandragora. In attacco avremo Kean punta centrale con Gudmundsson che agisce sulla sinistra e Parisi a destra a piede invertito con lo stesso assetto di domenica. Lo riporta Sky Sport

