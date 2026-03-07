Repubblica svela: “Kean fuori con Parma e Rakow, rientra con la Cremonese. Da evitare ricadute”

Kean anche ieri ha svolto un lavoro differenziato e il problema alla tibia appare più complicato del previsto: a inizio settimana, dopo l’uscita anticipata a Udine sia il centravanti che lo staff medico viola erano convinti di un recupero lampo, ma giorno dopo giorno la prudenza ha preso il sopravvento.

Troppo rischioso gettare nella mischia l’attaccante con conseguente pericolosa ricaduta per il finale di stagione: Kean dovrebbe essere preservato quindi sia con il Parma che con il Rakow, tornando titolare e al 100% per Cremonese, Inter e per il play off mondiale di fine mese con l’Italia. Lo riporta Repubblica.