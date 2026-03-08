PAGELLE FIORENTINA: HARRISON IMBARAZZANTE, PICCOLI SI MANGIA UN GOL, BENE PONGRACIC

De Gea 6 Non compie parate, si limita a gestire possesso e uscite

Dodò 6 Nel primo tempo sbaglia qualche aggancio di troppo ma la catena di destra è l’unico meccanismo a cui si affida la squadra, nel secondo tempo è protagonista di qualche buona cavalcata. Attento in difesa, diversi buoni cross nel mezzo ma mai sfruttati

Pongracic 6,5 Tiene bene Pellegrino, bravo in tutte le fasi della marcatura. Attento e vivace anche quando è in possesso, autore di qualche recupero anche andando a prendere alto l’avversario

Ranieri 6,5 Buona la prestazione del difensore mancino che è sul pezzo, sa tenere le distanze, attento

Gosens 6 Non è il giocatore che abbiamo ammirato nelle giornate migliori e infatti in fase offensiva non dà un grande apporto. In fase difensiva però è attento e non rischia nulla

Fagioli 5,5 Mezzo voto in meno perchè ad inizio secondo tempo ha sui piedi la palla del vantaggio ma svirgola male e spreca. In fase di possesso cerca di predicare nel deserto, discreto anche in fase di contenimento

Mandragora 6 Si conquista la sufficienza perchè ha il merito di esserci sempre e di far di tutto per provarci. Poi, da uno come lui non ci può aspettare la giocata alla Borja o alla Rui Costa ma comunque cerca sempre di rendersi utile in qualche modo anche con il pressing

Ndour 5,5 Buona la sua gara in fase difensiva, utile quando doveva aiutare a recuperar palloni e nella pressione. Si vede poco e sbaglia tanto in fase offensiva, mai pericoloso, mai un giocata degna di portare pericoli agli avversari

Harrison 4,5 Al suo cospetto uno come Ikonè sembra Robben. Non tira mai, non salta mai l’uomo, non mette mai un cross pericoloso e lavora male tutti i palloni che riceve. Per uno che di mestiere fa l’esterno offensivo è un grosso problema. Partita indegna

Gudmundsson 5 Vero che non gioca nel suo ruolo e dunque ha una capacità limitata di giocate ma non è mai pericoloso e sbaglia tanto, è impreciso, si salva con qualche buon cross ma da uno come lui ci si aspetta molto di più

Piccoli 4,5 Nel primo tempo viene servito poco e male, nel secondo tempo ha la gigantesca occasione di far gol da meno di un metro ma non riesce nemmeno a calciare bene, avrebbe dovuto sfondare la porta. Diversi palloni nel mezzo nel secondo tempo ma lui non c’è mai

Fabbian 5,5 Porta pericolosità in area e attacca bene lo spazio che c’è ma è sempre in ritardo quel tanto che basta per non farlo concludere a rete