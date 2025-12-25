Precedenti Parma-Fiorentina: 1-1 nell’ultima grazie all’eurogol di Biraghi, dominano i pareggi

Sabato all’ora di pranzo i viola di Vanoli saranno di scena al Tardini contro il Parma in uno scontro diretto per la salvezza con cui chiuderanno un 2025 avaro di gioie per la Fiorentina. Vincere in Emilia darebbe un nuovo slancio ai gigliati per ripartire con il nuovo anno con nuovo vigore. 35 gare a Parma con 11 vittorie per i ducali e 9 per i viola, mentre i pareggi sono 15 con l’ultimo precedente che è finito 1-1 alla prima di Palladino grazie a Biraghi che riprese Man poi fu 0-0 anche nel 2020-21 con Iachini poi allontanato per far posto a Prandelli nella stagione che portò il Parma in B.

C’è stato un periodo nel quale il Tardini era diventato un vero e proprio tabù per la Fiorentina: dal 2009/10 al 2018/19, i viola hanno giocato nell’impianto ducale per otto volte, senza portare mai a casa il successo. In quel frangente si contano, infatti, tre vittorie gialloblu (tra cui un ottavo di finale di Coppa Italia deciso ai supplementari) e cinque pareggi. La società di Firenze interruppe questo digiuno nella stagione 2019/2020, imponendosi per 1-2, grazie alle reti di Pulgar, entrambe del dischetto.