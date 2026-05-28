FORMAZIONE FIORENTINA PRIMAVERA: KOUADIO, KOSPO E BALBO DAL 1'. BRASCHI CENTRAVANTI
La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera per la finale scudetto contro il Parma
A cura di Redazione Labaroviola
28 maggio 2026 20:00
Finale scudetto alle ore 20.30 al Rocco B. Commisso Viola Park di Bagno a Ripoli tra Fiorentina e Parma Primavera.
Ecco la formazione ufficiale dei viola scelta dall’allenatore Galloppa: Leonardelli, Trapani, Kouadio, Kospo, Balbo, Montenegro, Deli, Bertolini, Puzzoli, Mazzeo, Braschi.