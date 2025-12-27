Corriere Fiorentino: “Vanoli conferma tutti, Fiorentina con il 4-3-3. Affidamento in Gud e Kean”

Se è valsa la pena rinunciare a qualche ora in famiglia per allenarsi al Viola Park, anche il giorno di Natale, Vanoli e i suoi lo capiranno oggi. A cavallo delle festività la Fiorentina è in cerca di conferme dopo il successo sull’Udinese, il primo in campionato al quale dare immediatamente continuità. Anche per questo motivo squadra e tecnico si sono ritrovati al centro sportivo per proseguire la preparazione in vista di uno scontro diretto, quello con il Parma, da non fallire. Anche se il mercato è dietro l’angolo, come del resto l’arrivo di un nuovo dirigente del calibro di Paratici, non c’è spazio per pensieri extra-campo, fosse solo perché l’ultimo posto in classifica non autorizza nessuno ad allentare la tensione.

Così in assenza di Ranieri che salterà la sfida al Parma per squalifica, Vanoli — che ritrova Gosens, convocato dopo 2 mesi — è tentato di riproporre il modulo varato al Franchi contro l’Udinese, con una difesa a 4 composta da Dodo, Pongracic e Comuzzo e nella quale l’ormai ex capitano sarà sostituito da Viti sulla sinistra. Con la conferma di Parisi alto sulla destra anche Ndour è al rientro dal primo minuto, in un centrocampo completato da Mandragora e Fagioli in cabina di regia (Richardson, che aveva violato il silenzio stampa per annunciare la sua voglia di andare al Nizza, è invece rimasto a casa). Uno schieramento incline al 4-3-3 che vede oltre Parisi anche Gud giocare più largo in un tridente il cui vertice sarà l’intoccabile Kean. Oggi al Tardini i viola si affideranno soprattutto a loro due per regolare una diretta concorrente e dimostrare che la vittoria sull’Udinese non è stata una casualità. Lo riporta il Corriere Fiorentino.