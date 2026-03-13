Effetto D’aversa sul Torino, 4-1 al Parma e salvezza più vicina. I granata salgono a 33 punti

Due vittorie nelle ultime tre per il Torino di Roberto D’aversa che con la vittoria di stasera sul Parma si avvicina sensibilmente alla salvezza.

Sono ben quattro i gol realizzati dai granata nello scontro salvezza contro un Parma più rilassato e tranquillo.

Gara dell’Olimpico Grande Torino che si è sbloccata subito, al terzo minuto, grazie alla rete di Giovanni Simeone, che ha sfruttato una vera e propria papera di Suzuki che non è riuscito a bloccare un pallone facile da fermare facendoselo passare sotto le gambe e regalando il vantaggio ai padroni di casa. Al 20′ è però arrivato il pareggio del solito Mateo Pellegrino, bravo a sovrastare Ebosse si testa, su cross di Strefezza dalla sinistra.

Il Toro dilaga nella ripresa.

La partita si è poi decisa nel secondo tempo, con il Torino che ha trovato due reti, frutto di altrettanti autogol, tra il 55′ e il 57′. Prima quello di Delprato che ha deviato in rete un tiro-cross di Che Adams e successivamente quello di Mandela Keita, sfortunato nel ribadire in porta un pallone respinto dalla traversa su tiro di Simeone. Un uno-due che ha messo il Parma al tappeto, visto che la squadra di Cuesta non è riuscita a reagire, fino alla rete del definitivo 4-1 di Duvan Zapata con un gran tiro da fuori area, come riportato da TMW.