Effetto D’aversa sul Torino, 4-1 al Parma e salvezza più vicina. I granata salgono a 33 punti

Due vittorie nelle ultime tre per il Torino di Roberto D’aversa che con la vittoria di stasera sul Parma si avvicina sensibilmente alla salvezza.
Sono ben quattro i gol realizzati dai granata nello scontro salvezza contro un Parma più rilassato e tranquillo.
Gara dell’Olimpico Grande Torino che si è sbloccata subito, al terzo minuto, grazie alla rete di Giovanni Simeone, che ha sfruttato una vera e propria papera di Suzuki che non è riuscito a bloccare un pallone facile da fermare facendoselo passare sotto le gambe e regalando il vantaggio ai padroni di casa. Al 20′ è però arrivato il pareggio del solito Mateo Pellegrino, bravo a sovrastare Ebosse si testa, su cross di Strefezza dalla sinistra.
Il Toro dilaga nella ripresa.
La partita si è poi decisa nel secondo tempo, con il Torino che ha trovato due reti, frutto di altrettanti autogol, tra il 55′ e il 57′. Prima quello di Delprato che ha deviato in rete un tiro-cross di Che Adams e successivamente quello di Mandela Keita, sfortunato nel ribadire in porta un pallone respinto dalla traversa su tiro di Simeone. Un uno-due che ha messo il Parma al tappeto, visto che la squadra di Cuesta non è riuscita a reagire, fino alla rete del definitivo 4-1 di Duvan Zapata con un gran tiro da fuori area, come riportato da TMW.
Colpo salvezza importante del Torino con 4 gol al Parma e sale a +9 sulla zona retrocessione con la seconda vittoria consecutiva in casa
Due vittorie nelle ultime tre per il Torino di Roberto D’aversa che con la vittoria di stasera sul Parma si avvicina sensibilmente alla salvezza.