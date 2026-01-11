11 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 14:59

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Lecce battuto 2-1 dal Parma: due espulsi e distacco invariato sulla Fiorentina (-4). I crociati si allontanano

News

Lecce battuto 2-1 dal Parma: due espulsi e distacco invariato sulla Fiorentina (-4). I crociati si allontanano

Redazione

11 Gennaio · 14:39

Aggiornamento: 11 Gennaio 2026 · 14:39

TAG:

LecceParma

Condividi:

di

Il Parma ribalta la partita sfruttando l’uomo in più dopo il rosso a Banda: autogol di Tiago Gabriel e testata vincente di Pellegrino

Il Parma si aggiudica il match domenicale di Serie A contro il Lecce. I gialloblù sbloccano la partita nelle prime battute, ma l’episodio che sposta l’inerzia arriva nella ripresa: Banda viene espulso per un fallo durissimo su Delprato, lasciando i salentini in inferiorità numerica. Da lì gli ospiti aumentano la pressione e trovano rapidamente l’1-1 grazie a un autogol di Tiago Gabriel. Il sorpasso arriva al 70’, quando Pellegrino svetta di testa su calcio d’angolo e firma la rete del 2-1. Nel finale il Lecce chiude addirittura in nove uomini per un’altra espulsione: Gaspar viene allontanato dopo una reazione. Con questo successo il Parma sale a 21 punti in classifica, mentre il Lecce rimane fermo a quota 17.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio