Lecce battuto 2-1 dal Parma: due espulsi e distacco invariato sulla Fiorentina (-4). I crociati si allontanano

Il Parma si aggiudica il match domenicale di Serie A contro il Lecce. I gialloblù sbloccano la partita nelle prime battute, ma l’episodio che sposta l’inerzia arriva nella ripresa: Banda viene espulso per un fallo durissimo su Delprato, lasciando i salentini in inferiorità numerica. Da lì gli ospiti aumentano la pressione e trovano rapidamente l’1-1 grazie a un autogol di Tiago Gabriel. Il sorpasso arriva al 70’, quando Pellegrino svetta di testa su calcio d’angolo e firma la rete del 2-1. Nel finale il Lecce chiude addirittura in nove uomini per un’altra espulsione: Gaspar viene allontanato dopo una reazione. Con questo successo il Parma sale a 21 punti in classifica, mentre il Lecce rimane fermo a quota 17.