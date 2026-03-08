8 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:13

Nazione: “Franchi quasi sold out per Fiorentina-Parma. Il clima dopo partita sarà condizionato dal risultato”

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 27.04.2025, Fiorentina-Empoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Serve una vittoria, il malcontento cova sotto la cenere

Sarà un ‘Franchi’ di fatto quasi pieno quello che farà da cornice a Fiorentina-Parma. La prevendita lanciata dal club viola è partita in sordina all’inizio della settimana, complici anche le batoste contro Jagiellonia e Udinese. Poi si è compresa l’importanza della partita in chiave salvezza e allora il popolo viola ha risposto come sempre alla grande. Sugli spalti del Franchi oggi saranno circa 21.000 i presenti, pronti a fare la propria parte per spingere i ragazzi di Vanoli verso il successo. Sono stati giorni di mugugni e preoccupazione, in tanti pensavano di essere fuori dal tunnel dopo le tre vittorie consecutive della settimana precedente. Niente da fare, c’è da lottare ancora con il coltello tra i denti. Il tifo organizzato ce la metterà tutta nei novanta e oltre minuti di gioco. Sostegno assicurato per Gudmundsson e compagni, poi è chiaro che servirà una risposta importante da parte dei giocatori in campo.

Tradotto: una vittoria. Perché il malcontento è lì che cova sotto la cenere. Di Udine non è piaciuto nemmeno l’atteggiamento messo in campo, al di là del fatto che le partite si possono anche perdere. Ma non si è vista una Fiorentina battagliera, come adesso la vuole la propria gente. Vittorie sporche, come quella con la Cremonese o la più recente col Pisa, fanno la differenza. La Fiesole lo ha già fatto capire ai calciatori. Sostegno incondizionato prima e durante il match, il clima del dopo partita sarà invece molto condizionato dal risultato. Lo scrive La Nazione.

