TMW: “La Fiorentina chiede 10 milioni a titolo definitivo per Ranieri, su di lui anche Parma e Cagliari”

Luca Ranieri è seguito da quattro squadre in Serie A. L’ex capitano della Fiorentina è seguito da Lazio e Torino, ma nelle ultime ore si sono aggiunte anche Parma e Cagliari, alla ricerca di un difensore esperto e di categoria. Non c’è una favorita perché tutti i club hanno chiesto informazioni e hanno intenzione di affondare a breve giro di posta.

La Fiorentina non ha però intenzione di cederlo a cuor leggero. Perché viene considerato una possibile alternativa ai titolari, tanto che lo stesso tecnico viola, Paolo Vanoli, ha spiegato. “Ranieri non mi ha chiesto la cessione, ci ho parlato e lo considero un giocatore importante”. Nelle ultime quattro partite ha però raccolto tre presenze di cui nessuna dal primo minuto, giocando un quarto di gara con la Lazio, poi solo spezzoni con Milan e Bologna, rimanendo in panchina contro il Cagliari.

Cifre che ben spiegano la voglia e la volontà del giocatore di ritornare prezioso per un club. I tanti interessamenti in questo senso sono una spinta ulteriore per cercare una nuova sistemazione, al netto della volontà della Fiorentina. La valutazione è però altissima: circa 10 milioni di euro, con una cessione solamente a titolo definitivo, al massimo con un obbligo di riscatto. Lo scrive Tuttomercatoweb