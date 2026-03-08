Fiorentina senza anima al Franchi: prestazione disarmante e scatta la contestazione

La Fiorentina non va oltre uno 0-0 desolante contro il Parma e lascia il campo del Franchi accompagnata da una pioggia di fischi e contestazioni da parte dei propri tifosi. Una serata amara per i viola, incapaci di trovare la via del tiro in porta e di accendere una partita che, sulla carta, sembrava ampiamente alla loro portata.

Sin dai primi minuti la squadra è apparsa confusa, lenta e priva di idee, incapace di costruire azioni realmente pericolose. Il Parma, ben organizzato ma tutt’altro che irresistibile, ha controllato senza troppi affanni una Fiorentina sterile e prevedibile. Il dato più preoccupante resta proprio quello offensivo: nessun tiro realmente pericoloso verso la porta avversaria, un segnale evidente delle difficoltà che stanno accompagnando i viola in questo momento della stagione.

Con il passare dei minuti, l’atmosfera sugli spalti si è fatta sempre più tesa. Dal settore più caldo del tifo, la Curva Fiesole, sono partiti cori di contestazione rivolti alla squadra. Tra questi, il più duro e ripetuto è stato: “Se finiamo in B vi faremo un c… così”, un messaggio chiaro che racconta tutta la frustrazione di una tifoseria stanca di prestazioni opache e risultati deludenti. Al triplice fischio finale, il clima era ormai pesantissimo. I giocatori viola hanno lasciato il campo tra i fischi del pubblico, mentre la contestazione continuava dagli spalti.

In questo finale di stagione, a partire già dello scontro diretto con la Cremonese, servono risposte immediate, sia sul piano del gioco che dei risultati, per ricucire un rapporto con la piazza che appare sempre più fragile. Il rischio è che la pressione attorno alla squadra diventi ancora più difficile da gestire.