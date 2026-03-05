Fiorentina-Parma sarà arbitrata da Zufferli: con lui 4 vittorie in 5 partite, l’ultima è stata una sconfitta

Il delicatissimo incrocio salvezza tra Fiorentina e Parma sarà arbitrato dal giovane Zufferli, arbitro con più esperienza in Serie B che in Serie A fin qui. Ad aiutare Zufferli al Var la coppia Gariglio-Mariani. Tuttavia l’arbitro di San Daniele del Friuli ha dei buonissimi precedenti con la Fiorentina. Ha arbitrato i viola infatti in 5 occasioni e sono arrivate 4 vittorie ed una sconfitta. La sconfitta risale proprio all’ultima occasione quando quest’anno ha diretto il match di andata tra Napoli e Fiorentina terminato 1-3 per i partenopei