TMW annuncia: "Se Del Prato non rinnova col Parma, Fiorentina e Bologna sono alla finestra per lui"

Il difensore emiliano potrebbe cambiare maglia qualora non rinnovasse

Il futuro di Enrico Delprato al Parma è tutt’altro che definito e non si esclude una possibile separazione. Secondo le informazioni diffuse da TMW, tra il capitano e la società resta una distanza importante dal punto di vista economico, che complica il rinnovo del contratto.

Il difensore, che attualmente guadagna circa 600mila euro annui, avrebbe chiesto un adeguamento fino a 1 milione. Una richiesta che, almeno per ora, il club emiliano non sembra intenzionato ad accogliere.

Non ci sono ancora proposte ufficiali da parte di altre squadre, ma diversi club stanno seguendo con interesse l’evolversi della situazione: Fiorentina e Bologna restano alla finestra e potrebbero muoversi se il giocatore finisse sul mercato.