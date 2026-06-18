Sportitalia annuncia: "Fiorentina su Pellegrino, possibili contropartite Piccoli o Fazzini per il Parma"

Il giocatore argentino è corteggiato anche da club di Bundesliga e di Premier League

La Fiorentina continua a monitorare con grande attenzione Mateo Pellegrino. Secondo quanto riportato da Sportitalia, la dirigenza viola starebbe valutando la possibilità di inserire una contropartita tecnica per facilitare l’operazione con il Parma. I nomi sul tavolo sarebbero quelli di Roberto Piccoli e Jacopo Fazzini, anche se resta da capire se il club emiliano possa essere interessato a uno dei due profili per lasciar partire l’attaccante argentino classe 2001.

La Fiorentina, però, non è l’unica società sulle tracce di Pellegrino, legato al Parma da un contratto fino al 2030. Sul giocatore avrebbero infatti messo gli occhi anche diversi club di Bundesliga e Premier League. L’attaccante è dunque molto richiesto e il Parma potrebbe chiedere circa 20 milioni di euro per il suo cartellino. Non è escluso che nelle prossime settimane possa scatenarsi una vera e propria asta attorno al suo nome.