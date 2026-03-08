Bucchioni: “Abbiamo sopravvalutato anche Paratici. Il Tottenham che rischia la B l’ha costruito lui”

Al termine del deludente 0-0 tra Fiorentina e Parma, il giornalista Enzo Bucchioni non ha usato mezzi termini nel commentare la prestazione dei viola. Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana:

“Oggi pomeriggio orribile, una prestazione inqualificabile. La Fiorentina ha pareggiato solo perchè davanti aveva il Parma, il peggior attacco del campionato a cui mancavano alcuni giocatori. Non siamo andati neppure vicini a segnare e dovevamo vincere oggi, C’era un risultato solo. La Cremonese a quest’ora doveva essere indietro di 3 punti. Lunedì prossimo sarà durissima. I grigiorossi giocano meglio, sono arrabbiati neri per il rigore non concesso a Lecce e la Fiorentina verrà dal giovedi di coppa”

“Non si è vista eppure una reazione dopo Udine. non ha gioco né schemi, uno spettacolo orribile con la società corresponsabile. Non parla nessuno e probabilmente, io per primo, abbiamo sopravvalutato anche Paratici. In questo momento devi proteggere la squadra, l’allenatore, nulla.. questa è la strada per la Serie B. I giocatori poi che si fanno i selfie durante la settimana al ristorante..non li postate almeno! dov’è la società?. L’apporto del mercato di gennaio inoltre onestamente è zero. Cos’ha portato Paratici? Rugani? Harrison? Brescianini è in panchina, Fabbian un fantasma. Il Tottenham in Premier l’ha costruito Paratici e rischia di retrocedere“.