Corriere dello Sport: “La vittoria contro l’Udinese un’illusione. Sulla Fiorentina piovono solo fischi”

Altro che continuità di risultati: è stato come non aver fatto nulla per la Fiorentina, che domenica scorsa vinceva contro l’Udinese la prima partita di questo suo disgraziato campionato e ieri ha alzato subito bandiera bianca, dimostrazione netta e inequivocabile dell’incapacità di cambiare il destino che sembra scritto da parte di un gruppo molle, senza nerbo né spirito, per non parlare del gioco inesistente a cui niente ha dato Vanoli. Sommando il tutto, ecco sventolare ancora la bandiera bianca sulla nave viola stavolta a fondo di fronte al Parma, che i tre punti se li prende molto volentieri, anche con merito perché ci ha creduto di più e con più voglia di prenderseli, e alla fine si gode insieme ai propri tifosi lo scatto fino a quota 17 in classifica con una partita da recuperare. Già, i tifosi: come non sottolineare i 3.500 viola che hanno seguito De Gea e compagni al Tardini, sostenendoli e incitandoli, salvo poi dalla metà della ripresa riservargli cori di contestazione, ribaditi poi al termine con i chiari segnali ai calciatori di non andare sotto il settore ospiti? Una fetta non secondaria del problema enorme che si chiama Fiorentina.

La suddivisione di gioie e dolori spiega bene il differente stato d’animo, ma non spiega il motivo dell’assenza ingiustificata della squadra di Vanoli da un primo tempo giocato ad andatura lenta, troppo lenta, soffrendo le ripartenze del Parma targate Ondrejka (un’occasione fallita dallo svedese e una sventata da un gran recupero di Comuzzo) e mai facendosi pericolosa nell’area di Corvi, perché pericolosa non puoi mai essere sotto ritmo e con una qualità di ciò che proponi nettamente al di sotto del minimo indispensabile. E così a Cuesta e ai suoi non è parso il vero di aver sofferto nulla o quasi nulla in tutto il primo tempo e di poter ricominciare alla stessa maniera anche la ripresa: magari trovando lo spunto giusto per infilare la mai irreprensibile difesa viola. Detto, fatto, e il gol che deciderà la sfida era un compendio della stagione della Fiorentina tipo Bignami per i diversamente studiosi. Minuto 3 (approccio, come si dice, rivedibile): Parisi non chiudeva il cross di Britschgi, Comuzzo e Pellegrino andavano insieme sul pallone e insieme lo “sporcavano” per farlo diventare assist perfetto per Sorensen che, approfittando della mancata chiusura della coppia Dodo-Fortini, batteva De Gea al primo, vero tiro dentro i pali della porta viola. Per dire.

La colpa del Parma, se ce n’è una, è stata quella di non aver tentato di approfittare dell’inevitabile sbandamento degli avversari. Allora, l’ingresso di Piccoli per passare dal 4-1-4-1 a una specie di 4-3-1-2 e la reazione per cercare almeno di evitare una nuova sconfitta (e ci mancherebbe) hanno disegnato un altro volto alla partita: emiliani a difendere ad oltranza, toscani ad attaccare per quello che potevano. E comunque, soffrendo e rischiando in un paio di ripartenze ducali (una con raddoppio fallito dallo stanchissimo Pellegrino), tre opportunità per pareggiare la Fiorentina le ha avute, ma Corvi è stato bravissimo sui tiri di Comuzzo e Gudmundsson, mentre Piccoli inopinatamente scoordinato e a salve nella mancata deviazione di testa a pochi metri dal portiere di casa sull’assist perfetto dell’islandese. E al decimo minuto degli originari cinque di recupero (tempo prolungato per l’infortunio allo stesso Piccoli che ha tenuto tutti col fiato sospeso), il Parma esultava e la Fiorentina andava incontro all’ennesima notte di delusione. Ci sarà modo di parlarne domani al Viola Park: dopo il giorno di riposo. Lo scrive il Corriere dello Sport.