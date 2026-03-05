Apolloni: “Il Parma è sereno, la Fiorentina meno vista la classifica. Magari si salverà anche all’ultima giornata”

L’ex difensore del Parma, Luigi Apolloni è intervenuto ai microfoni di Radio Firenze Viola, a margine dell’evento dedicato all’Academy di Alberto Di Chiara, presentando la partita di domenica contro il Parma: “Sarà una partita più importante per la Fiorentina che per il Parma, in quanto viene da punteggi positivi, il Parma fa pochi gol ma ne subisce anche pochi, spero sia una bella partita dove a vincere dovrà essere il migliore.

Tutti quei gol presi non sempre c’è un motivo, sono anche annate, la Fiorentina era partita con altre aspettative, Pioli era partito parlando di Champions, poi è arrivato Vanoli. Basta vedere anche il portiere, De Gea per me è il migliore portiere e quest’anno ha commesso molti errori. La Fiorentina ora si trova immischiata a non retrocedere, ma non è che da oggi al domani la Fiorentina si salva, magari si salverà anche all’ultima giornata, dovrà fare un percorso graduale”.