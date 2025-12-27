PAGELLE FIORENTINA: KEAN SBAGLIA TUTTO, COMUZZO IL MIGLIORE, PICCOLI SI MANGIA UN GOL

De Gea 6 Nel primo tempo non compie parate degne di nota ma è sempre ben posizionato e sicuro sia nelle uscite che negli interventi, sul gol può nulla

Dodò 5,5 Nel primo tempo la cosa più brutta è quando cerca un tiro improbabile di sinistro da fuori area, mette dei buoni palloni nel mezzo, si fa sorprendere sul tocco di Pellegrino sul gol del Parma. Va vicino al gol al minuto 85 con un tiro da fuori

Comuzzo 6,5 Gioca una gara maiuscola in marcatura su Pellegrino, sul gol subito è sfortunato perchè il centravanti del Parma svirgola, va vicino al gol ma Corvi gli nega la rete con una grande parata

Pongracic 6 Può essere più preciso e veloce palla al piede, non sempre bravo nelle marcature preventive, bravo nel finale nello stoppare diverse offensive

Viti 5 Non spinge, difende non sempre in maniera perfetta, si fa vedere poco anche in fase di impostazione

Fagioli 6 Predica nel deserto nel primo tempo, gioca facile e anche veloce. Nel secondo tempo perde una brutta palla, non è sempre brillante, cala alla distanza e perde brillantezza

Mandragora 5 Male in fase di impostazione, lento, rallenta il gioco. Male anche in fase di realizzazione, prende un giallo inutile

Parisi 6 Alterna delle belle giocate veloci a imprecisioni ed errori ma comunque resta uno dei più positivi per intraprendenza

Gudmundsson 5,5 Nel primo tempo è uno dei più propositivi, si va sempre a cercare palla e spazi, nel secondo invece diventa goffo, sbaglia conclusioni e finalizzazione. Grande la palla per Piccoli al minuto 82, va vicino al gol in pieno recupero con un tiro da fuori

Ndour 5 Gioca una gara tra alti e bassi, sbaglia tecnicamente, ma fa anche delle buone giocate come quando costringe Corvi ad una bella parata su un tiro esterno,

Kean 4,5 Nel primo tempo sbaglia tutto, svirgola una buona palla in piena area. Nel secondo tempo l’errore più grosso è quando viene lanciato a rete da una sponda di Piccoli e poi invece di servirlo, è egoista e tira in condizioni non ottimali. Sbaglia tutto

Fortini 5,5 Sbaglia con Dodò sul gol del Parma, in fase offensiva ha diversi palloni interessanti ma è sempre troppo timido e mai preciso

Piccoli 5,5 Entra bene e lavora discretamente con Kean, sbaglia clamorosamente al minuto 81 tutto solo in area

Sohm 5 Il suo ingresso è deleterio, sbaglia quasi tutto quello che gli