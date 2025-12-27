“La Fiorentina sbaglia tutto, giocatori da salotto che nelle tempesta cercano il tacco”

La sconfitta di Parma segna uno dei punti più bassi della stagione della Fiorentina, ormai scivolata all’ultimo posto. Una gara che ha evidenziato ancora una volta limiti strutturali, fragilità mentale e una preoccupante assenza di spirito combattivo in molti dei suoi interpreti.

A sintetizzare il momento viola è il tweet polemico di Luca Speciale, diventato virale subito dopo il match:

“Una squadra che non rientra, non accompagna, sbaglia i tempi… con centrocampisti da salotto, che nella tempesta, sul ponte del Titanic, cercano il tacco. La salvezza passa da un mercato intelligente: fatto di gente pronta subito, non di grido ma di rabbia e muscoli”



Parole dure ma efficaci, che fotografano una squadra scollegata, lenta nelle letture e inadatta a reggere l’urto di una lotta salvezza sempre più aspra. Il problema non è solo tecnico, ma di atteggiamento. In campo si vede poca rabbia, poca corsa, poca disponibilità al sacrificio. E in questo contesto, la soluzione non può che arrivare dal mercato: servono interventi mirati, giocatori pronti subito, non di nome ma di carattere, muscoli e fame. Perché la salvezza non si conquista con i colpi di tacco, ma con il fango sulle scarpe.