L’Udinese affossa il Parma: Gli uomini di Cuesta sono ad un passo dalla zona retrocessione in classifica

Il Parma perde una brutta gara oggi in casa contro l’Udinese e rischia di essere risucchiato nella zona retrocessione della classifica, infatti gli uomini di Cuesta, ora fermi a 11 punti, potrebbero venir superati dal Lecce che gioca contro il Torino o dal Pisa qualora battesse l’Inter domani. I ducali potrebbero ritrovarsi insieme a Verona e a Fiorentina nella zona calda a fine giornata.

Oggi i ducali sono stati sconfitti dai friulani senza appello per 0-2 con le reti di Zaniolo e di Davis su rigore con anche l’espulsione di Troilo a complicare il destino degli emiliani che subiscono una dolorosa sconfitta casalinga dove non sono mai sembrati in grado di impensierire l’estremo difensore bianconero con solo il tiro di Keita e l’occasione di Estevez. In chiusura, l’Udinese potrebbe anche segnare il terzo gol poi sprecata da Buksa.